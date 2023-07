Transfercoup: Salzburg-Ligist Seekirchen holt Profikicker

Bisher hielt sich der Regionalliga-Absteiger Seekirchen auf dem Transfermarkt zurück, wenige Tage vor dem Ende der Transferzeit vermeldete der Neo-Salzburg-Ligist am Samstagvormittag nun einen namhaften Neuzugang.

Nach überragenden Leistungen im Seekirchen-Dress wagte Fabian Neumayr im Winter 2021 den Sprung in den Profifußball. In eineinhalb Jahren lief der Flachgauer 18 Mal (3 Tore) für Blau-Weiß Linz auf und konnte in diesem Sommer den Bundesliga-Aufstieg mit den Oberösterreichern bejubeln. Wegen Verletzungen kam der 24-Jährige im Frühjahr nicht mehr zum Einsatz und war seit Ende Juni vereinslos. Nachdem sich ein weiteres Engagement im Profibereich nicht ergeben hat, kehrt Neumayr nun nach Seekirchen zurück. "Wir freuen uns sehr, dass sich Fabian wieder für uns entschieden hat. Mit ihm bekommen wir in der Offensive sehr viel Qualität dazu", erklärt Seekirchen-Obmann Toni Feldinger.

Neumayr trainiert den Nachwuchs

Neumayr wird für den Salzburg-Ligisten nicht nur auf Torejagd gehen, sondern auch in die Nachwuchsabteilung eingebunden. "Er wird sich um unsere talentierten Stürmer kümmern", sagt Feldinger, dessen Verein nach der Verpflichtung von Neumayr wohl zum Favoritenkreis in der Salzburger Liga zählt. "Super für uns. Wenn alle fit sind, dann haben wir eine gute Mannschaft. Ich blicke zuversichtlich Richtung Saisonstart", betont Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo.