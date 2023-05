Transfersplitter aus dem Unterhaus: Puch holt zwei Regionalliga-Kicker - Landesliga-Spieler geht nach Golling

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Austria konnte den Vertrag mit Niklas Seiler um ein weiteres Jahr verlängern. Den Verein verlassen wird dagegen Darko Boricic, der nie über die Rolle des Ersatzspielers hinauskam. Zudem ist Zukunft von Matthias Theiner, Florian Wiedl und Din Rahmanovic weiterhin offen.



Kuchl holt mit dem 19-jährigen David Rosenstatter einen taltentierten Defensivspieler vom Ligakonkurrenten Anif. Ein weiteres Jahr im Tennengau bleibt Christopher Bachleitner. Ob Milos Savic dem Verein erhalten bleibt, entscheidet sich erst in den nächsten Wochen.



Golling konnte nach dem jungen Goalie Oliver Schwarzl den nächsten Neuzugang präsentieren: Mittelfeldspieler Safet Ikanovic kommt von Mattsee (2. Landesliga Nord). In den kommenden Wochen sollen aber noch weitere Spieler folgen, der neue Trainer Patrick Schöberl führt derzeit viele Gespräche.



Anif könnte mit David Stojicevic einen weiteren Spieler verlieren: Der junge Mittelfeldspieler träumt von einem Vertrag im Profigeschäft. Ansonsten will er in die Regionalliga wechseln. Den Verein verlassen wird nun auch Vinzenz Zschock: Den Innenverteidiger, der sich derzeit noch auf Weltreise befindet, zieht es zum Oberösterreich-Ligisten Mondsee.



Seekirchen kann sich bereits jetzt über einen Winterzugang freuen: Nico Tezzele kommt nach der Herbstsaison zu den Wallerseern zurück.



SAK verliert nach Sebastian Hölzl und Raphael Kalteis einen weiteren Spieler an Puch: Bartu Aygün wechselt zu den Tennengauern.



Grödig lässt wohl ebenfalls einen Spieler Richtung Puch ziehen: Matthias Finder wechselt höchstwahrscheinlich zum Salzburg-Ligisten.