Transfersplitter aus der Regionalliga: Grünau holt Youngster zurück - Seekirchen verliert Trainer

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Bischofshofen verliert im Sommer neben Pawel Kapsa, der dem Verein als Tormanntrainer erhalten bleibt, und Nico Mayer (Karriereende) auch Norbert Lesniak, der nach Polen zurückkehrt.



St. Johann gibt David Granegger ab. Der Youngster wechselt zum Neo-Landesligisten Schwarzach. Bereits seit Längerem stehen Manuel Wallinger, Johann Höllwart, Thomas Kendlbacher als Abgänge fest. Dafür bleibt Christoph Gruber, der erst vor wenigen Wochen verpflichtet wurde, weiter an Bord.



Austria konnte einen weiteren Routinier verlängern: Florian Wiedl wird auch in der nächsten Saison für die Violetten auflaufen. "Ein junger Spieler wird noch kommen und hoffentlich Matthias Theiner bleiben", erklärt Trainer Christian Schaider.



Grünau kann im Sommer einen Rückkehrer begrüßen: David Ebner kehrt nach einem halben Jahr beim niederösterreichischen Club Retz zu den Walsern zurück.



Seekirchen verliert nach der Saison Christoph Mühlfellner: Der Co-Trainer wird neuer Chefcoach beim Oberösterreich-Ligisten Ostermiething. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.



Grödig gibt Mamadou Diallo, der in dieser Saison in der Regionalliga Salzburg keine Rolle gespielt hat, an den Salzburg-Ligisten Puch ab. Den Verein ebenfalls verlassen wird Finn Ratzer.



SAK kann den nächsten Neuzugang bekanntgeben: Routinier Yasin Gürcan kommt von Anif.



Anif konnte nach einem klärenden Gespräch mit Hallein die Rückkehr von Michael Neureiter fixieren. Weitere Transfers sollen in den nächsten Tagen folgen.