Transfersplitter aus der Regionalliga: Zwei Anif-Kicker zieht es nach Grödig

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Austria Salzburg kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden: Christoph Bann wird auch in der kommenden Saison für die Violetten auflaufen. Den Verein verlassen wird dagegen Youngster Raffael Kogler.



Grödig soll seinen Kader weiter aufrüsten: Laut SN-Informationen wechseln Daniel Leitz und Andrej Lazarevic von Anif zum Ex-Bundesligisten.



Anif hat viele Abgänge zu beklagen, kann nun aber den ersten Neuzugang präsentieren: Michael Neureiter kehrt von Hallein zu seinem Stammverein zurück.



Hallein hat die Vereinbarung mit Routinier Adil Alic um ein weiteres Jahr verlängert. Torjäger Christopher Mayr wird dagegen in Zukunft für Eugendorf auflaufen.



Golling holt von der Grödig 1b das Torwarttalent Oliver Schwarzl. Interesse bekunden die Tennengauer an Safet Ikanovic (Mattsee) und Hasan Acar (Neumarkt). Youngster Lukas Brückler absolviert dagegen Mitte Mai ein Probetraining beim Zweitligisten GAK. Danach entscheidet sich, ob er den Sprung ins Profigeschäft wagen wird.



SAK verpflichtet einen Youngster vom Ligakonkurrenten Seekirchen. Felix Hager, der im Herbst einige Probetrainings in ganz Österreich absolvierte, wird in der neuen Saison für die Nonntaler auflaufen.



Bischofshofen verliert im Sommer Routinier Nico Mayer, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird.