Am Wochenende wird der 35-jährige Flachgauer zum letzten Mal um den Sieg beim Trumer Triathlon kämpfen.

Mit mehr als 1900 Startern wird der Trumer Triathlon bei der zehnten Auflage einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen. Die Augen der Zuschauer werden aber vor allem auf einen Athleten gerichtet sein: Lokalmatador Andreas Giglmayr peilt sowohl im Staffelbewerb am Samstag als auch über die Mitteldistanz tags darauf den Sieg an. Es wäre sein letzter Triumph beim Großevent vor der Haustür. Der 35-jährige St. Georgner hat am Montag verkündet, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden.

"Ich blicke auf eine schöne Laufbahn zurück und bin in der Luxussituation, den Zeitpunkt frei zu wählen, wann ich aufhöre. Ich war nie fitter und gesünder als heuer. Und Triathlon macht auch nach 23 Jahren noch großen Spaß", betont Giglmayr, der den Entschluss nach dem siebenten Platz beim Ironman in Klagenfurt vor zwei Wochen gefasst hat. "Der Schritt fällt mir schwer, aber Spitzensport braucht 100 Prozent und am Ende ist die Familie das Wichtigste", sagt der Physiotherapeut, der sich mit einer Praxis in Neumarkt ein stabiles berufliches Standbein aufgebaut hat. "Mir wird sicher nicht fad werden."

Vor dem Ende der Laufbahn, die zu den Olympischen Spielen 2012 in London sowie zahlreichen Staatsmeistertiteln und internationalen Spitzenplätzen führte, gilt es aber noch in Obertrum und im September beim Ironman 70.3 in Zell am See Gas zu geben. "Bei meinen Heimrennen will ich noch einmal voll abräumen."

Quelle: SN