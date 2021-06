Urlaub statt Olympia: Tokio blieb für Salzburger Karateka außer Reichweite

Alisa Buchinger und Co. schieden beim finalen Qualifikationsturnier in Paris früh aus - und vergaben damit wohl eine einmalige Chance.

Drei Siege hat Salzburgs Karate-Quartett am Wochenende beim finalen Qualifikationsturnier in Paris gefeiert. Zu wenig, um bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio um die Medaillen kämpfen zu können. Am nächsten kam dem nötigen Podestplatz noch Stefan Pokorny, der am Freitag in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm nach zwei Siegen im Achtelfinale ausschied. Während Luca Rettenbacher (bis 75 kg) tags darauf zumindest einen Kampf gewann, platzte der Olympiatraum von Zwillingsbruder Robin sowie Alisa Buchinger am Sonntag bereits im ersten ...