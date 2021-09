Verletzungen trübten die Freude der Boxer in Fuschl nicht

Die Premiere des Alpencups der Boxer in Fuschl ist erfolgreich verlaufen. Ohne Verletzungen kam man aber nicht über die Runden: Weil sich Boxer in den 18 Kämpfen am Samstag Cuts zugezogen, ihren Ellbogen verletzt bzw. ihre Nasen gebrochen hatten, konnten am Sonntag nur mehr zehn Duelle über die Bühne gehen. "Was halt so vorkommt beim Boxen. Das sind Kleinigkeiten in unserem Sport", betonte der Sportdirektor des Salzburger Boxverbands, Peter Hofer. Er sprach - auch dank rund 300 Zuschauern - von einem sehr gelungenen Wochenende: "Bombenstimmung, hervorragende Kämpfe. Alle waren zufrieden. Wir bemühen uns, das zu wiederholen", sagte er.

Feriz Kito (-71 kg) und Eddie Diez (-80 kg) holten Landesmeistertitel.