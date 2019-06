Vier Salzburger greifen bei Europaspielen an

Die Walser Ringer Simon Marchl und Christoph Burger, Karate-Ass Stefan Pokorny und Sportschützin Sylvia Steiner beweisen ihr Können in Minsk.

Mehr als 4000 Athleten messen sich bei den Freitagabend feierlich eröffneten Europaspielen bis 30. Juni im weißrussischen Minsk. Bei der zweiten Auflage dieser noch jungen Großveranstaltung des Europäischen Olympischen Komitees, das damit ein Pendant zu anderen Kontinentalwettkämpfen wie den Asien- oder Panamerikaspielen geschaffen hat, sind 15 Sportarten vertreten. Vier Sportler halten Salzburgs Fahnen hoch.

Ein besonderes Erlebnis wird der Wettkampf vor allem für die beiden Ringer-Jungstars Christoph Burger und Simon Marchl. Für die Athleten des A. C. Wals gilt schon die Qualifikation als großer Erfolg. "Allein das war eine Riesensensation und in ihrem Alter auch eine absolute Überraschung. Es sind ja nur die 16 Besten Europas dabei", freut sich Obmann Anton Marchl für die beiden 20-Jährigen. Dass die Europaspiele für sie schon nach je einem Kampf vorbei sein könnten, bereitet kein Kopfzerbrechen. "Jeder Sieg ist eine Zugabe. Wichtig ist, dass die beiden hier viel Erfahrung sammeln. Sie können nur gewinnen", meint der Walser Vereinsobmann, der den Europaspielen große Bedeutung beimisst. "Das ist für uns neben den Olympischen Spielen das große Highlight. Auch hier spürt man den olympischen Flair." Der Freistilbewerb mit Simon Marchl (bis 74 kg) geht am Dienstag über die Bühne. Burger kämpft am kommenden Freitag im griechisch-römischen Stil (bis 67 kg).

Karateka Stefan Pokorny greift erst tags darauf - am zweiten Wochenende der Europaspiele - ins Wettkampfgeschehen ein. Der 27-jährige Kumite-Kämpfer (bis 67 kg) von der Karate Union Shotokan Salzburg tritt deshalb an diesem Samstag noch beim Karate-1-Turnier in Montreal (Kanada) an.

Die Vierte im Bunde in Minsk ist Sportschützin Sylvia Steiner. Die 37-jährige Salzburgerin ist ab Sonntag mit der Luftpistole und der 25-m-Pistole jeweils im Einzel sowie gemeinsam mit Thomas Havlicek in zwei Mixed-Bewerben im Einsatz. Die Elite-Schützin hat dabei die nächste Chance, die immer wieder guten Leistungen in ein Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 umzumünzen. Je Disziplin gibt es eine Japan-Fahrkarte zu holen.



Quelle: SN