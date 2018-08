West African Football Academy gewinnt Next Generation Trophy

Erstmals siegte ein Team aus Afrika beim renommierten U16-Turnier von Red Bull Salzburg. Die Gastgeber belegten Platz elf.

Die West African Football Academy (WAFA) besiegte im Finale am Samstag den Titelverteidiger, Red Bull Brasil mit 2:0. Die Partnerakademie von Red Bull Salzburg in Ghana war zuvor bereits 2016 im Finale gestanden. Mit Daniel Owusu stellten die Sieger auch den besten Spieler des Turniers. Zum besten Torhüter wurden David Dinca von Viitorul Constanta aus Rumänien gekürt. Die Torschützenkrone teilten sich Ryan de Souza (Flamengo Rio) und Tommy Tulgar (New York Red Bulls) mit je fünf Treffern.

Am dritten Turniertag gab es für die Gastgeber aus Salzburg den ersten Sieg im Turnier. Mit dem 4:0 gegen Southampton belegte die Mannschaft von Trainer Marek Rzepecki den elften Platz unter zwölf Teams. Red Bull Salzburg ist mit drei Siegen (2011, 2014 und 2015) Rekordgewinner der Trophy, die heuer zum zehnten Mal stattfand.

Am Samstag spielten:

9.-12. Platz: Salzburg - Southampton 4:0, New York - Leipzig 0:1. Endstand: 9. Leipzig, 10. New York, 11. Salzburg, 12. Southampton.



7. Platz: Basel - Chelsea 1:0

5. Platz: Flamengo - Viitorul 3:0

3. Platz: Benfica Lissabon - Bayern München 3:0

Finale: West African Football Academy - Red Bull Brasil 2:0

Freitag:

Viertelfinale: West Africa - FC Basel 2:1, RB Brasil - Chelsea 3:1, Benfica - Viitorul 2:1, Flamengo - Bayern 5:6 n. E.

9.-12. Platz: RB Salzburg - RB New York 0:2, Southampton - Leipzig 0:1, Southampton - New York 1:3, Leipzig - RB Salzburg 2:1.

Kreuzspiele der Viertelfinal-Verlierer 5 - 8: Chelsea - Flamengo 1:2, Basel - Viitorul 0:2.

Semifinale: West Africa - Benfica Lissabon 1:1, 4:1 n. E., Red Bull Brasil - Bayern München 2:0.



Donnerstag

Vorrunden, Gruppe A: RB Salzburg - Chelsea 0:1, Chelsea - West African Football Academy 0:5, West African Football Academy - RB Salzburg 1:1. 1. West African Football Academy 4, 2. Chelsea 3, 3. RB Salzburg 1.

Gruppe B: RB Brasil - Southampton 2:0, Southampton - FC Basel 0:5, FC Basel - RB Brasil 0:2. 1. RB Brasil 6, 2. Basel 3, 3. Southampton 0.

Gruppe C: New York Red Bulls - Benfica Lissabon 1:3, Benfica - Bayern München 1:0, Bayern München - New York 1:1. 1. Benfica 6, 2. Bayern 1/1:2, 3. New York 1/2:4.

Gruppe D: RB Leipzig - Flamengo Rio 0:3, Flamengo - Viitorul Constanta 3:1, Viitorul - Leipzig 2:0. 1. Flamengo 6, 2. Viitorul 3, 3. Leipzig 0.

Quelle: SN