Wieder große Ziele in Saalfelden: Mit US-Girls in die Bundesliga?

Vor einigen Jahren ließ der Fußball-Regionalligist Saalfelden mit ambitionierten Zielen aufhorchen: Mit finanzieller Unterstützung aus den USA wurde das Profigeschäft anvisiert. Einige amerikanische Investoren träumten sogar von der Champions League. Davon ist aktuell keine Rede mehr: Das Männerteam der Pinzgauer spielt noch immer "nur" in der Regionalliga, vom Aufstieg wird nicht gesprochen. Nun nehmen die Saalfeldner mit US-Unterstützung ein anderes Ziel ins Visier: Das Frauenteam soll mit finanzieller und personeller Unterstützung in absehbarer Zeit in die 2. Bundesliga aufsteigen.

SN/fcps Die Saalfeldner Frauenmannschaft wird im Winter mit sechs US-Spielerinnen verstärkt.