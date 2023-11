Zwei Salzburger Unterhaus-Kicker für Nationalteam nominiert

Nach knapp 40 Jahren Pause wird in Österreich wieder ein Amateur-Nationalteam ins Leben gerufen. Die neuformierte Auswahl trifft am 26. November in Klagenfurt auf Slowenien. Beim Comeback werden auch zwei Salzburger Unterhaus-Kicker mit dabei sein.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Yannic Fötschl wird Ende November für Österreich auflaufen.

Am Samstag stehen sie sich beim Westliga-Schlager zwischen Austria Salzburg und Saalfelden noch als Gegner gegenüber, Ende November werden Yannic Fötschl (Austria) und Philipp Zehentmayr (Saalfelden) gemeinsam für das Amateur-Nationalteam auflaufen. Am 26. November trifft die Auswahl im Klagenfurter Wörthersee-Stadion (15 Uhr) auf Slowenien. "Eine coole Idee. Jetzt haben auch Amateur-Spieler die Möglichkeit vor einen großen Kulisse zu spielen", erläutert Saalfelden-Trainer Joahnnes Schützinger. Ähnlicher Meinung ist Austria-Trainer Christian Schaider: "Eine besondere Ehre für die Spieler. Da können sich einige Talente in die Auslage spielen." Europameisterschaft geplant Im kommenden Juni soll im Alpe-Adria-Raum ein Amateure Eurofed Cup mit acht Teams über die Bühne gehen, 2025 ist eine Amateure EURO mit 32 Teilnehmern aus ganz Europa angedacht. Die Einberufung der Spieler erfolgt aus den höchsten Amateurligen Österreichs (Regionalliga und Landesliga). Für das Auftaktspiel wurden pro Bundesland zwei Spieler nominiert, wobei Jugendspieler aus Akademien sowie Spieler von Amateurteams österreichischer Proficlubs nicht berücksichtigt wurden. Amateur-Nationalteams zuletzt in den 80er-Jahren Amateur-Nationalteams gab es bis in die 1980er-Jahre, ehe sie von der Professionalisierung im Fußball verdrängt wurden. Fußballexperten aus der Dreiländerregion Österreich, Italien und Slowenien sowie FIFA-Spielvermittler wollen das Format wieder beleben. Beim nächstjährigen Eurofed Cup werden neben den Gastgebern Österreich, Slowenien und Italien auch Deutschland, Kroatien, Ungarn, Liechtenstein und die Schweiz mitspielen.