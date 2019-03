Dominic Thiem trifft im Indian-Wells-Finale auf Roger Federer

Dominic Thiem hat am Samstag einen Meilenstein in seiner Tennis-Karriere gesetzt. Der 25-jährige Niederösterreicher bezwang in Indian Wells in einem hochklassigen Hartplatz-Match den wieder erstarkten Milos Raonic (CAN-13) nach 2:31 Stunden mit 7:6(3),6:7(3),6:4 und steht erstmals auf diesem Belag im Endspiel eines ATP-Masters-1000-Turniers. In diesem trifft er nun auf Superstar Roger Federer.

Thiem, der damit ab Montag zumindest wieder Fünfter im ATP-Ranking ist, spielt am Sonntag (2. Match nach 21.00 Uhr MEZ/live Sky, ServusTV) zum insgesamt fünften Mal gegen Federer. Er hat 600 ATP-Zähler sowie ein Preisgeld von brutto 686.000 US-Dollar (606.650 Euro) sicher. Stellt er im Head-to-Head mit dem Schweizer auf 3:2, dann ist er sogar neue Nummer 4 und stellt sein bisher bestes Ranking ein. In bisher zwei Masters-1000-Finali (jeweils in Madrid 2017 und 2018) hat Thiem jeweils verloren.

Der erste Satz war in einem der größten Tennis-Stadien der Welt vor 16.100 Zuschauern wie letztlich fast das gesamte Match von ausgezeichneten Aufschlag-Leistungen beider Spieler geprägt: Kein Spieler fand einen Breakball vor, und obwohl Thiem immer "hinterher" servieren musste, überzeugte der French-Open-Finalist in seinem ersten ATP-Masters-1000-Halbfinale auf Hartplatz im Freien mit vorbildlicher Coolness: Vier Games gewann Thiem zu Null, in zweien gab er nur einen Punkt ab. Auch Raonic, der mit sehr vielen Serve-Volley-Attacken immer wieder punktete, ließ keine Gefahr aufkommen.

Im daher logischen Tiebreak war es aber Raonic, der mit einem Doppelfehler gleich zu Beginn ins Hintertreffen geriet. Vor den Augen von u.a. Bill Gates und Schauspieler Ben Stiller nutzte Thiem bei 6:3 gleich den ersten von drei Satzbällen zur Führung. Besonders bemerkenswert: In knapp 46 Minuten Spielzeit hatte Österreichs Tennis-Star zehn Winner geschlagen, aber keinen einzigen unerzwungenen Fehler begangen - eine Seltenheit auch im Vergleich zu allen anderen Matches. "Besser geht es kaum!", zog auch der daheimgebliebene Thiem-Coach Günter Bresnik gegenüber der APA eine Zwischenbilanz.

Im zweiten Durchgang, zu dem sich später auch US-Tennis-Legende Pete Sampras als Zuschauer gesellte, ging es ähnlich weiter. Die erste Breakchance des Matches ging an Thiem bei 2:1, doch Raonic, der seit Anfang März den Franzosen Fabrice Santoro als Coach hat, wehrte souverän ab. Thiem hatte auch etwas mehr Schwierigkeiten beim Aufschlag, doch keinen Breakball abzuwehren und so ging es nach 91 Minuten neuerlich ins Tiebreak. In diesem lief alles ausgeglichen, doch ein unannehmbarer Netzroller zum 5:3 für Raonic brachte die Vorentscheidung - Raonic glich nach Sätzen aus.

Satz drei verlief weiter eng, doch dann gelang Thiem mit dem insgesamt dritten Breakball des Spiels endlich das erste Break der Partie zum 3:2 und Thiem erhöhte sicher auf 4:2. Bei 5:3 und Einstand, Aufschlag Raonic trennten Thiem nur zwei Punkte vom Sieg. Bei 5:4 sah sich Thiem bei 30:40 dem ersten Breakball gegenüber, doch er behielt die Nerven und streckte bald darauf im Jubel über den ersten Sieg über Raonic im dritten Duell die Hände gen Himmel.

"Ich habe sehr gutes Tennis gezeigt, aber das braucht man auch gegen Milos. Sein Service ist wirklich unglaublich", meinte Thiem noch auf dem Platz. "Es ist ein unglaublicher Tag für mich. Aber um den Titel zu gewinnen, steht mir noch ein Spieler gegenüber und das ist nicht irgendeiner."Dominic Thiems Langzeit-Coach Günter Bresnik ist diesmal nicht in Kalifornien dabei, hat den Triumph seines Schützlings aber selbst vor dem Fernseher verfolgt. "Von der Returnleistung her, habe ich selten etwas Besseres gesehen", meinte Bresnik am Samstagabend gegenüber der APA - Austria Presse Agentur.

Es gäbe schon einige Matches wie jene gegen Kevin Anderson und Rafael Nadal bei den US Open 2018 oder auch noch einige andere, die ähnlich gut waren. "Aber gegen diese Art von Spieler, würde ich sagen, war es das beste Match."

Raonic habe eher ungewöhnlich viele Vorhandfehler gemacht. "Dafür hat Dominic verschwindend wenige gemacht. Er hat von hinten in so einem Match sieben, acht Fehler gemacht", meinte Bresnik und fügte hinzu: "Man hat das Gefühl gehabt, wenn der Ball im Spiel ist, kann er Dominic eigentlich gar nichts tun, außer mit ein paar Wunderschlägen." Zudem sei Thiem "läuferisch ausgezeichnet" gewesen. Es habe ausgesehen, als könne der Niederösterreicher das drei, vier Stunden so weiterspielen.

Fürchten muss sich Thiem nach dieser Leistung auch nicht gegen Superstar Federer. "Wenn Dominic gut spielt, schlägt er auch die Besten auf der Welt. Er hat Nadal auf Sand zweimal geschlagen, er hat Federer auf Rasen geschlagen. Und dann wird immer so getan, als wenn er auf Hartplatz nicht spielen könnte." Bresnik wird am Sonntag das Endspiel übrigens bei ServusTV mitkommentieren.

Dass Thiem seinen Gegner schon im Abgang kannte, lag an einer Hiobsbotschaft von Rafael Nadal, der schon zuvor den Schlager gegen Federer verletzt hatte absagen müssen. Der 32-jährige Weltranglisten-Zweite aus Mallorca konnte wegen einer bereits im Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow aufgetretenen Verletzung am rechten Knie nicht antreten.

"Gestern nach dem Match habe ich gespürt, dass da etwas am rechten Knie ist. Ich wollte nicht zu viel darüber sprechen, weil ich alles tun wollte, um antreten zu können", meinte der spanische Sandplatz-König und elffache Roland-Garros-Sieger. Bei einem leichten Training am Vormittag habe er aber gemerkt, dass sein Knie ein Antreten nicht erlauben würde. Damit fiel nach 38 Begegnungen (Nadal führt 23:15) erstmals ein Match zwischen den beiden Grand-Slam-Rekordspielern aus.

Nadal wird auch beim nächsten Masters-1000-Turnier kommende Woche in Miami nicht antreten. "Ich werde nach Hause fliegen und beginnen, mich auf Sandplatz umzustellen, damit ich für Monte Carlo bereit bin", sagte der Mallorquiner. Sein nächster Einsatz wird daher erst Mitte April sein.

