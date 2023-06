Fix! Dominic Thiem kommt wieder nach Salzburg

Seit Montagmittag ist es fix: Dominic Thiem wird auch heuer bei den Salzburg Open aufschlagen. Österreichs Tennisstar, der sich nach einer Verletzung wieder in die Weltspitze zurückkämpfen will, wird im Juli (9. bis 16.) in der Mozartstadt zu sehen sein.

BILD: SN/AP Dominic Thiem ist im Juli in Salzburg zu bestaunen.

"Es war sehr unkompliziert. Kurz vor Nennschluss hat sich Thiem noch angemeldet. Wir freuen uns natürlich, dass er wieder nach Salzburg kommt", erklärt Turnierdirektor Gerald Mandl, der von 9. bis 16. Juli auf der STC-Anlage im Volksgarten das Challenger-Turnier (150.000 Dollar) veranstaltet. Im vergangenen Jahr schaffte es Thiem ins Achtelfinale, dieses Mal wird der Grand-Slam-Sieger auf den Turniersieg losgehen. Die Konkurrenz ist aber namhaft: Der Spanier Roberto Carballés Baena (ATP-Ranking auf Platz 52) ist an Nummer eins gesetzt. Österreichs Topspieler kommen Neben Thiem konnte Mandl auch die restlichen heimischen Topspieler nach Salzburg locken: Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Filip Misolic, Dennis Novak und Max Neuchrist. Aus Salzburger Sicht ruhen die Hoffnungen auf Lukas Neumayer, dessen Siegeslauf im vergangenen Jahr erst im Viertelfinale gestoppt wurde. "Die einzige Unsicherheit ist das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon: Kommt ein Spieler in London weit, dann wird es sich für Salzburg nicht ausgehen", sagt Mandl.