Iga Swiatek im Halbfinale der WTA Finals

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat bei den WTA Finals in Fort Worth/Texas vorzeitig das Halbfinale erreicht. Die polnische Topfavoritin bezwang am Donnerstag die Französin Caroline Garcia mit 6:3,6:2 und feierte damit ihren zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Die Russin Daria Kasatkina besiegte indes die US-amerikanische Masters-Debütantin Coco Gauff mit 7:6(6),6:3. Garcia und Kasatkina spielen nun im direkten Duell um den zweiten Halbfinal-Platz in dieser Gruppe.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Glatter Sieg für die Polin

Gauff hat nach ihrer zweiten Niederlage keine Chance mehr auf den Aufstieg. In der anderen Gruppe hatte sich die Griechin Maria Sakkari vorzeitig das Halbfinal-Ticket gesichert.