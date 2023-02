Dominic Thiem: Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Die Einsicht bei Österreichs Tennisass Dominic Thiem scheint langsam zu wachsen. Die Trennung von seinem spanischen Management Kosmos, das ihn nun knapp zwei Jahre betreute, kann aber nur ein erster Schritt sein. Der 29-jährige Niederösterreicher ist an einer Schwelle zur Neuaufstellung angelangt. Eine Neuausrichtung, die ein Durchstarten möglich machen kann. Noch beim Daviscup gegen Kroatien in Rijeka hatte Thiem bei möglichen Neuausrichtungen abgewinkt. So schnell kann es gehen mit der Selbsterkenntnis.

Ist dies aber genug? Braucht es weitere ...