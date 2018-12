Tamira Paszek will 2019 in ihr letztes Comeback starten

Tamira Paszek will es noch einmal wissen. In einem Interview mit ORF Vorarlberg kündigte die seit zwei Wochen 28-Jährige für nächstes Jahr ihr Tennis-Comeback an. Nach einer intensiven Vorbereitung mit speziellem Fitnesstraining im Herbst in Seefeld fühle sie sich sehr gut, ihre Rückkehr auf Turnierebene könnte es im Februar oder März geben. Festlegen darauf wolle sie sich aber derzeit nicht.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Tamira Paszek will's noch einmal wissen