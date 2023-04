Thiem scheitert im Estoril-Viertelfinale

Dominic Thiem hat sein erstes Halbfinale auf der Tour in dieser Saison verpasst. Nach zwei Siegen beim ATP250-Turnier von Estoril war für Österreichs Nummer eins im Viertelfinale gegen Quentin Halys Endstation. Der 29-jährige Niederösterreicher leistete sich beim 1:6,4:6 gegen den konstant aufspielenden Weltranglisten-80. aus Frankreich zu viele Eigenfehler.

"Das Match war nicht gut, aber der Gegner hat richtig gut gespielt. Sehr gut serviert und dann auf die ersten Bälle richtig gut draufgegangen", analysierte Thiem. "Ich hatte viel zu selten die Chance, aktiv zu werden. Es ist alles noch zu inkonstant - ganz klar. Gestern war okay, aber heute war alles nicht so aggressiv - da steigen die Gegner sofort drauf."

Thiem erhielt am Freitag aber auch eine erfreuliche Nachricht: Beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ist er dank einer Wildcard doch dabei. Er trifft dort in der kommenden Woche auf den französischen Altstar Richard Gasquet. "Absolut top - vielen Dank an Monte Carlo", bemerkte Thiem und erinnerte an die glückliche Fügung, weil durch die Absage von Gael Monfils Jack Draper in den Hauptbewerb reinrutschte und Fabio Fognini auf die Wildcard verzichtete. Thiem sei "voll motiviert", dort zu spielen.

Beim mit 630.705 Euro dotierten Sandplatzturnier in Portugal leitete ein doppelter Doppelfehler das Aus ein. Von diesem Break zum 1:3 erholte sich Thiem im ersten Satz nicht mehr. Im zweiten, von wesentlich längeren Ballwechseln geprägten Satz, musste Thiem sein drittes Aufschlagspiel abgeben. Vor spärlicher Kulisse haderte er zwischenzeitlich lautstark, konnte an die Leistung vom 6:2,6:2 am Vortag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton nicht anschließen, blieb aber im Match. Doch Thiem vermochte Halys kaum zu Fehlern zu zwingen. Der 26-Jährige ließ bis zuletzt kein Break zu und schaffte erstmals den Einzug in ein ATP-Semifinale.

Thiems letzter Halbfinal-Einzug auf der Tour datiert damit weiter vom Oktober 2022. In Antwerpen und Gijon (ATP-250) hatte er die Vorschlussrunde erreicht.