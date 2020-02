Absage der Damen-Rennen in La Thuile nicht zu erwarten

Die alpinen Ski-Weltcup-Rennen der Damen am Wochenende in La Thuile werden wohl plangemäß im Programm bleiben. Die Regierung in Rom erließ wegen des Coronavirus die Aussetzung von sportlichen Veranstaltungen in fünf norditalienischen Regionen, es betrifft Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul Julisch Venetien und Piemont. Die Verordnung bezieht sich nicht auf das norditalienische Aostatal.

In La Thuile stehen ein Super-G und eine Alpine Kombination auf dem Programm. Wegen des Coronavirus wurden heuer bereits die im Februar geplanten Herren-Speedrennen in Yanqing in China abgesagt und nach Saalbach-Hinterglemm verlegt. Quelle: APA