Biathlet Julian Eberhard beendet seine Karriere

Österreichs Biathlonsport ist um einen Siegläufer und sympathischen Paradeathleten ärmer: Julian Eberhard erklärte am Freitag seinen Rücktritt vom aktiven Sport.

"Es war an der Zeit", sagte der 35-jährige Saalfeldner. Im vorletzten Winter bremste ihn eine Rückenverletzung. Nach einem Sturz in Östersund im November 2021 erholte er sich nicht mehr rechtzeitig von den Folgen, um es noch zu Olympia in Peking zu schaffen.

In seiner 16 Jahre dauernden Weltcupkarriere hat er vier Rennen gewonnen (drei im Sprint und eines im Massenstart). Weitere Highlights waren die WM-Bronzemedaillen in der Staffel 2017 in Hochfilzen und im Massenstart 2019 in Östersund. Das große Ziel Olympiamedaille verpasste er 2018 im Sprint von Pyeongchang um lächerliche 0,7 Sekunden.

Eberhard sagte: "Nach langen und reiflichen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen, meine aktive Karriere zu beenden. Ich war seit 2006 im Weltcup mit dabei und habe seitdem jeden Tag für den Biathlonsport gelebt. Jetzt freue ich mich darauf, neue Wege zu gehen, mich beruflich weiterzuentwickeln und mehr Zeit für meine Familie zu haben. Neben meinem ersten Weltcupsieg war für mich vor allem die Heim-WM in Hochfilzen mit einer Traum-Kulisse und einer vielumjubelten Staffel-Medaille prägend. Um eine sportliche Karriere erfolgreich gestalten zu können, bedarf es vieler Menschen, deshalb möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei allen Wegbegleitern herzlich bedanken."



Während Eberhard in der Loipe immer schon einer der schnellsten Biathleten war, verbesserte er seine Schieß-Performance in akribischer Arbeit so weit, dass er 2016 mit 29 Jahren seinen ersten Weltcupsieg holen konnte.