Biathlon-Bronze für Carina Edlinger

Erstmals hat Para-Langläuferin Carina Edlinger aus Fuschl auch im Biathlon Edelmetall geholt.

Einen Tag nach ihrem fünften Weltmeistertitel im Langlauf hat Carina Edlinger bei der Nordischen Para-Ski-WM in Östersund (SWE) ein weiteres Highlight ihrer erfolgreichen Karriere gefeiert. Im Biathlonbewerb über 10 Kilometer lief die Fuschlerin am Mittwoch zu Bronze und damit zur ersten Medaille in ihrer "Zweitsportart". Für ihren Guide Tobias Eberhard war es ein Déjà-vu-Erlebnis: Er hat als Biathlet einst Gold und Bronze bei der Europameisterschaft gewonnen.

Nach Gold im Skating-Sprint vom Dienstag lief Edlinger bei ihrem zweiten Biathlonstart in Östersund befreit und ohne Druck. "Alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe", hatte die 24-Jährige erklärt. Bei den vier Schießeinlagen verzeichnete sie insgesamt vier Fehler und hatte dadurch keine Chance, die beiden Führenden Leonie Maria Walter (GER) und Oksana Shyshkova (UKR) anzugreifen. Beide schossen mit dem Lasergewehr fehlerlos. Edlinger musste im Kampf um Bronze gegen die Deutsche Johanna Recktenwald (ebenfalls vier Fehler) ihre läuferische Stärke ausspielen.

"Eine Biathlonmedaille war so etwas wie unser geheimes Ziel", verriet Edlinger im SN-Gespräch. "Körperlich war es nur einen Tag nach dem letzten Rennen nicht einfach. Aber gerade hier in Östersund, wo ich mein erstes Biathlonrennen überhaupt bestritten habe, ist es etwas ganz Besonderes." Die Medaille ist zudem eine historische, es war die Erste für Österreich im Para-Biathlon. Und vielleicht nicht die letzte für Carina Edlinger: Bei der WM stehen nun noch das 12,5-km-Biathlonrennen (Freitag) und der 10-km-Skating-Langlauf (Samstag) auf dem Programm.