Biathlon: Simon Eder und Lisa Hauser wurden zum Weltcup-Auftakt im Single-Mixed Fünfte

Der Salzburger Routinier und die Tirolerin leisteten sich zu viele Fehlschüsse für einen Podestpatz.

Das Biathlon-Duo Simon Eder/Lisa Hauser hat beim Weltcup-Auftakt in der Single-Mixed-Staffel den fünften Rang belegt. Das ÖSV-Paar leistete sich am Samstag in Östersund nach perfektem Beginn und anfänglicher Führung von Eder noch zehn Fehlschüsse. Auf die drittplatzierte Französin Julia Simon (mit Fabien Claude/2 Strafrunden+12 Nachlader) fehlten Schlussläuferin Hauser letztlich 15 Sekunden.

Mit dem Start zufrieden

Eder bilanzierte positiv. "Der Auftakt war für mich eigentlich super. Ich war in den letzten zwei Tagen etwas verschnupft, von daher bin ich sehr zufrieden, wie das heute gelaufen ist", sagt er. "Zu Beginn lief es perfekt, aber wenn man dann ein wenig den Anschluss verliert, werden die Scheiben gefühlt noch einmal kleiner. In einem Single-Mixed-Rennen hat man eben acht Schießeinlagen, die man alle gut erledigen muss, damit man vorne mitmischen kann."

Der Sieg ging an schwedisches Duo

Den Sieg sicherten sich die schwedischen Lokalmatadore Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg (8 Nachlader) deutlich vor Norwegen mit Sturla Holm Laegreid und Juni Arnekleiv (6). Anschließend stand noch der olympische Vierer-Mixedbewerb auf dem Programm.