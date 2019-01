Brunner erlitt Kreuzband- und Meniskusriss - Saison zu Ende

Die Tirolerin Stephanie Brunner hat sich am Freitag beim Ski-Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes und Innenmeniskus im linken Knie zugezogen und fällt für den Rest der Alpin-Saison aus. Die 24-Jährige kam bei einer Riesentorlauf-Einheit in Pozza di Fassa in Südtirol unspektakulär zu Sturz, eine anschließend in Innsbruck durchgeführte MRI-Untersuchung brachte Gewissheit über die Blessuren.

SN/APA (Expa/Groder)/EXPA/JOHANN GR Für Stephanie Brunner ist die Saison zu Ende