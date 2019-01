CAS entschied - Luitz-Disqualifikation bleibt aufrecht

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat einen Antrag des deutschen Skirennläufers Stefan Luitz auf einstweilige Aussetzung der Disqualifikation im Weltcup-Riesentorlauf in Beaver Creek nicht stattgegeben. Wichtig war diese rasche Entscheidung am Freitag, weil sich dies auf die Startliste für den Riesentorlauf am Samstag in Adelboden auswirkte.

SN/APA/BARBARA GINDL Stefan Luitz muss um seinen Weltcupsieg zittern