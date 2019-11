Daniel Huber in Qualifikation zu Skisprung-Weltcup Dritter

Daniel Huber hat am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Auftakt in Wisla das starke ÖSV-Team angeführt. Der Salzburger wurde in dem Bewerb bei wechselnden Windbedingungen mit 122 m Dritter, insgesamt fünf Schützlinge von ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder landeten unter den ersten 16. Nicht dabei ist im Einzelbewerb am Sonntag Michael Hayböck (100.0), der als 59. ausschied.

Huber präsentierte sich in sehr guter Form