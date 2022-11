Die Sehnsucht der Biathleten nach dem Schnee

Gut eine Woche vor dem Weltcupstart haben die ÖSV-Skijäger genug vom Laufen in grünen Landschaften.

Nur noch eine Woche ist es bis zum Weltcup-Saisonauftakt der Biathleten in Kontiolahti in Finnland. Bereits am Dienstag werden die Männer im hohen Norden mit dem Einzelrennen über 20 Kilometer starten, einen Tag später folgen die Frauen.

Die Wetterlage hat in den vergangenen Tagen in unseren Breiten zumeist noch keine winterlichen Gefühle aufkommen lassen. So liefen auch Österreichs Biathletinnen und Biathleten in ihrem Stützpunkt Obertilliach auf schmalen Schneebändern durch grüne Landschaften. So auch bei den internen Qualifikationsrennen am ...