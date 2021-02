Fünftbeste Laufzeit für Lea Rothschopf, aber zu viele Fehler

Österreichs Biathlon-Junioren kamen am Sonntag bei der WM in Obertilliach nicht in die Nähe der Medaillenränge.

SN/gepa Anna Gandler war beste Österreicherin im Einzel der Juniorinnen.

Bei den Juniorinnen ging Gold an die Französin Camille Bened (FRA), die fehlerfrei durchkam und überlegen siegte. Die Tirolerin Anna Gandler war auf Platz 12 beste Österreicherin (3 Fehler/+2:37,3 Min.). Weiters: 32. Anna Juppe (Kärnten/+4:49,1/5), 35. Lisa Osl (Tirol/+5:10,5/4). Mit Platz 47 begnügen musste sich Lea Rothschopf (Kuchl/+6:04,5/6), die aber mit fünftbester Laufzeit aufzeigte. Jakob Weingartner aus Filzmoos musste sich bei den Junioren nach sechs Fehlschüssen mit dem 72. Platz begnügen. Weiters: 41. Thomas Postl (Tirol/4), 60. Andreas Hechenberger (Tirol/4), 64. Dominik Unterweger (Tirol/6). Gold ging an den Deutschen Philipp Lipowitz (1).