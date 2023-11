Ein neuer Ort taucht an dem Wochenende im Weltcup auf: Gurgl. Dort könnten die FIS-Granden noch viel lernen in Sachen Marketing.

Dass der alpine Ski-Weltcup auch in Österreich noch eine Premiere an einem neuen Ort feiern kann, das überrascht fast ein bisschen - es ist aber an diesem Wochenende der Fall: Hochgurgl (aus Marketinggründen einfach Gurgl) ist Samstag erstmals Austragungsort eines ...