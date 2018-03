Greiderer überraschte in Lahti als Achter - Rydzek voran

Österreichs Nordische Kombinierer haben nach dem ersten Saisonsieg im Teamsprint am Sonntag beim Weltcup in Lahti keinen weiteren Podestplatz nachgelegt. Der Tiroler Lukas Greiderer landete im Einzelbewerb nach einem Sprung und 10 km Langlauf als bester ÖSV-Athlet auf Rang acht - unmittelbar vor seinen am Vortag siegreichen Teamkollegen Wilhelm Denifl und Bernhard Gruber.

SN/APA (AFP)/MARKKU ULANDER Olympiasieger Rydzek in der Loipe unwiderstehlich