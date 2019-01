Hölzl bei Springen in Rumänien Siebente - Lundby gewann

Olympiasiegerin Maren Lundby hat am Samstag in Rasnov ihren dritten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup der Damen gefeiert. Damit reduzierte die Norwegerin (94/95 m) in der Gesamtwertung den Rückstand auf die führende und in Rumänien zweitplatzierte Deutsche Katharina Althaus (91,5/93) auf 14 Punkte.

Daniela Iraschko-Stolz, die Gesamt-Dritte, verlor gegenüber dem Spitzenduo an Boden. Die zweifache Saisonsiegerin kam über den 14. Platz (schwächstes Saisonresultat) nicht hinaus (84/88 m). Chiara Hölzl sprang hingegen zu ihrer bisher besten Saisonplatzierung. Nach Halbzeitrang zwei vergab die Salzburgerin aber im Finale die Chance auf eine bessere Platzierung als den siebenten Rang (92/87). Eva Pinkelnig (85/90) landete an der neunten Stelle und Jacqueline Seifriedsberger (85/88,5) wurde Elfte. Anzeige Quelle: APA