Platz sieben erreichte Skibergsteiger Jakob Herrmann beim Weltcup-Individual in Font Blanc (Andorra).

Auf das Podest fehlten dem Werfenwenger in den Pyrenäen eine Woche nach dem achten Platz beim Heimrennen in Bischofshofen nur 24 Sekunden. Der Sieg am Samstag ging an den Italiener Robert Antonioli.

Am Sonntag folgt in Font Blanca ein Verticalbewerb.

Quelle: SN