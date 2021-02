Junioren-WM: Biathlet Leon Kienesberger holt erste Medaille

Der 18-jährige Oberösterreicher Leon Kienesberger eroberte die erste ÖSV-Medaille bei der Jugend- und Junioren-WM der Biathleten in Obertilliach. Im Jugend-Einzel holte er am Samstag Bronze. In den Top 20 landeten zwei Salzburger.

SN/gepa Bronze gab es für Biathlon-Talent Leon Kienesberger.

Der aus Unterach am Attersee stammende Kienesberger war bis zum letzten von vier Schießen sogar auf Goldkurs. Ein Fehler, sein insgesamt zweiter im Bewerb, warf ihn aber noch hinter Gewinner Denis Irodov aus Russland 36:35,6/2 Fehler und Edgar Geny aus Frankreich (+32,4 Sek./3) zurück. Das Duell um Silber und Bronze war ein Krimi: Ganze 0,3 Sekunden fehlten dem Österreicher (+32,7/2) auf Platz zwei. Hervorragend schlugen sich auch die beiden Saalfeldner Lukas Haslinger (Platz 14/4 Schießfehler) und Fabian Müllauer (Platz 19/4). Auf Platz 35 kam Jakob Feuersinger aus Bruck (3). Im Einzel der weiblichen Jugend war Anna Andexer aus Saalfelden als 14. (2:54 Min. Rückstand, 5 Fehler) beste Österreicherin. Platz 20 holte Leonie Pitzer (Steiermark/2), Platz 25 die Skigymnasium-Saalfelden-Schülerin Viktoria Mellitzer (3) aus Tirol. Gold ging an die Französin Jeanne Richard vor Lena Repinc (SLO) und Ema Kapustova (SLK). Am Samstag folgen die Einzelrennen der Juniorinnen und Junioren.