Die letzte Europacup-Saisonabfahrt der Herren hat am Freitag in Sella Nevea in Italien ebenso keinen ÖSV-Podestplatz gebracht wie der Endstand in der Disziplinwertung. Hier wurde Christopher Neumayer Vierter, Manuel Traninger Siebenter und Daniel Danklmaier Achter. Die Disziplinwertung ging an den Schweizer Nils Mani vor dem Franzosen Victor Schuller und dem Italiener Davide Cazzaniga.

Dieses Trio hat damit auch in der kommenden Weltcup-Saison in der Abfahrt einen fixen Startplatz. Quelle: APA