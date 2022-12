Katrin Beierl: Nach Schlaganfall zurück im Bob

Ein Schlaganfall während einer Südamerikareise bremste die Weltcupsiegerin im Sommer aus. Seither geht es für sie nur noch bergauf - sie will zu Olympia 2026.

Nach so einem Jahr sehnt man sich danach, dass bald ein neues kommt: Es begann für Bobfahrerin Katrin Beierl mit einer langwierigen Corona-Infektion just in der Olympiavorbereitung. In Peking musste sich die Gesamtweltcupsiegerin von 2021 dann mit den Plätzen zehn (Zweier mit Jennifer Onasanya) und 14 (Monobob) begnügen. Schließlich kam als Tiefpunkt der Sommerurlaub in Peru: Katrin Beierl hatte starke Kopfschmerzen und einen fast kompletten Ausfall der Sehkraft auf dem linken Auge. Nach einer 30-stündigen Odyssee wurde daheim in Wien ...