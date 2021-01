Lisa Hauser hört noch immer auf den Rat ihrer Entdeckerin aus Salzburg

Nach den dritten Plätzen der Tiroler Biathletin im Weltcup in Oberhof gehörte Sandra Flunger zu den ersten Gratulantinnen. Auch als Trainerin bei den Schweizerinnen hält sie die enge Verbindung zu Lisa Hauser.

Es waren Lisa Hausers erste Stockerlplätze im Biathlon-Weltcup, aber eigens vorstellen muss man die Tirolerin dort nicht mehr. Schon seit Jahren klopft sie ganz oben an, nun ging in Oberhof (Thüringen) die Tür endlich auf mit zwei dritten Plätzen im Sprint und in der Verfolgung. "Dass es gerade in einem Sprint zum ersten Mal geklappt hat, und dann noch auf der besonders schweren Strecke in Oberhof, hätte ich nicht gedacht", sagt die 27-Jährige aus Reith bei Kitzbühel. Was gab den ...