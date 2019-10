Der in der vergangenen Saison nicht mehr dem österreichischen Weltcup-Aufgebot angehörende Skispringer Manuel Poppinger hat seine Karriere beendet. Die größten Erfolge des 30-jährigen Tirolers waren Team-WM-Silber 2015 in Falun und Mannschafts-Bronze bei der Skiflug-Heim-WM 2016 am Kulm. Sein bestes Weltcup-Einzelergebnis erreichte er 2015 mit einem siebenten Rang im Skifliegen von Vikersund.

Quelle: APA