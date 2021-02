Marita Kramer reist nach Corona-Verwirrspiel aus Rasnov ab

Die Salzburger Skispringerin erhielt beim Damen-Weltcup in Rumänien keine Startfreigabe.

Skisprung-Shootingstar Marita Kramer aus Maria Alm muss unverrichteter Dinge vom Weltcup aus Rasnov abreisen. Die 19-jährige Salzburgerin sitzt auch am Freitag im zweiten Einzelbewerb nicht am Zitterbalken. Aufgrund einer äußerst verwirrenden Coronatest-Situation am Donnerstag war ihr die Teilnahme am Weltcupspringen verweigert worden, und auch tags darauf gab es von der rumänischen Gesundheitsbehörde keine Startfreigabe.

Obwohl sie einen vom OK-Team in Rasnov durchgeführten, negativen PCR-Test abgegeben hat, blieb Kramer eine Weltcup-Teilnahme verwehrt. Der Hintergrund ist, dass der Skispringerin zuvor ein positives PCR-Test-Ergebnis ausgestellt wurde, das nun nach mehreren negativen Antigen-Tests sowie dem oben erwähnten, negativen PCR-Test berichtigt werden konnte, teilte der ÖSV mit. Kramer wird Rumänien noch am Freitag verlassen und nach Österreich zurückkehren, um sich auf die bevorstehende WM in Oberstdorf vorzubereiten. Dort ist die mehrfache Saisonsiegerin Medaillenfavoritin.