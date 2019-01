Michelle Gisin verletzt - Kein Garmisch-Abfahrtsstart

Die Schweizer Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin muss auf die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag verzichten. Die 25-Jährige habe sich beim Super-G am rechten Knie verletzt, teilte der Schweizer Skiverband am Samstag mit. Wie schwer die Blessur sei und wie lange Gisin ausfallen werde, sollen Untersuchungen in der Schweiz klären. Sie zählt in Aare zu den WM-Medaillenkandidatinnen.

Gisin stand in diesem Winter bisher zweimal auf dem Podest - als Zweite und Dritte in den beiden Abfahrten in Lake Louise. Auch im Super-G sowie im Slalom hat sie Top-5-Platzierungen vorzuweisen. Anzeige Quelle: Apa/Dpa/Ag.