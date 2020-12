Nach Coronavirus-Infektion: Die Zukunft von Stefan Kraft hängt in der Luft

Der Salzburger Skispringer muss wegen Coronasymptomen länger pausieren - kein Einzelfall unter Spitzensportlern, wie ein Sportmediziner erklärt.

Zehn Tage vor der Skiflug-WM in Planica ist das für die ÖSV-Adler eine Hiobsbotschaft. Weltrekordhalter Stefan Kraft muss um den Saisonhöhepunkt zittern. Das Coronavirus hat den Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison seit Wochenanfang mit Geschmacksverlust, Schnupfen und grippeähnlichen Symptomen erwischt. "Es fühlt sich bitter an, zu Hause zu sitzen und im Fernsehen Skispringen anzuschauen, aber ich bin alles andere als fit", schrieb der Pongauer auf Facebook am Mittwoch. Am Wochenende wäre für ihn der Weltcup mit zwei Springen in Nischni Tagil ...