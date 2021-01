Nach Herz-OP: Das Comeback von Bernhard Gruber ist perfekt

Der Salzburger Kombinierer startet, zehn Monate nach seiner Herz-Operation, am Wochenende beim Weltcup in Lahti. "Dafür bin ich sehr dankbar", sagt der Ex-Weltmeister. "Es fühlt sich so an, als wäre ich nie weg gewesen."

Am Wochenende geht der Weltcup der nordischen Kombination in Lahti, WM-Ort von 2017, in die nächste Runde. Samstag und Sonntag stehen ein Teamsprint und ein Einzelwettkampf von der Großschanze auf dem Programm.



Das siebenköpfige ÖSV-Aufgebot zeigt sich im Vergleich zu den letzten Weltcupbewerben ein wenig verändert: So lässt Johannes Lamparter, der als derzeit Fünfter im Gesamtweltcup der beste Österreicher ist, die Bewerbe in Lahti aus, um seine Kräfte zu schonen.



Routinier Bernhard Gruber hingegen gibt nach langer Zwangspause aufgrund einer Herzkranzgefäßverengung und anschließender Herz-OP sein Weltcup-Comeback. Der Salzburger hat am Dienstag noch eine letzte Trainingseinheit auf dem Innsbrucker Bergisel absolviert, was zugleich seine ersten Großschanzensprünge nach der Zwangspause waren. Donnerstag steigt er gemeinsam mit seinen Teamkollegen in München in den Flieger nach Finnland - und die Vorfreude ist riesig: "Ich konnte im Training ein super Gefühl aufbauen. Es fühlt sich alles wie gewohnt an, fast so, als wäre ich nie weg gewesen. Ich habe die vergangenen Wochen richtig gut trainieren können und ich bin körperlich super vorbereitet, das Feuer in mir brennt wie eh und je. Natürlich ist es schwer zu sagen, wo ich im internationalen Vergleich stehe. Die Schanze und die Loipe in Lahti taugen mir aber und ich werde mit viel Selbstvertrauen in die Wettkämpfe gehen", sagt Gruber.

Hier geht's zu einem Audio-Interview mit Bernhard Gruber vor seinem Comeback:

https://soundcloud.com/nordiccombined-i/grubercomeback

ÖSV-Aufgebot:

Bernhard Gruber, Mario Seidl, Marc-Luis Rainer (alle S), Lukas Klapfer, Martin Fritz (beide STK), Lukas Greiderer (T), Thomas Jöbstl (K)



Programm:

Freitag, 22.1.

14.00 Uhr: provisorischer Wertungsdurchgang/Qualifikation HS 130

16.00 Uhr: Langlauftraining



Samstag, 23.1.

12.30 Uhr: Wertungsdurchgang HS 130

16.20 Uhr: Langlauf Team Sprint 2x7,5km



Sonntag, 24.1.

9.30 Uhr: Wertungsdurchgang HS 130

14.40 Uhr: Langlauf Einzel 10km





