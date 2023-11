Nach Schicksalsschlag: Rückkehr von Christoph Eugen wohl beim Heimweltcup in der Ramsau

Neben den Skispringern und Skilangläufern starten auch die nordischen Kombinierer am kommenden Wochenende beim Nordic Opening in Ruka in den Weltcupwinter. Dabei muss Österreichs Team - wie berichtet - ohne seinen Cheftrainer Christoph Eugen auskommen. Der 47-jährige Wahl-Salzburger verlor seine Ehefrau Anfang Oktober bei einem tragischen Bergunfall am Großen Barmstein nahe Hallein. Er werde sich eine Auszeit auf unbestimmte Zeit nehmen und bei Wettkämpfen vorerst nicht anwesend sein, teilte Ski Austria damals mit. Das Kommando hat derweil Sprungtrainer Christoph Bieler übernommen, der bei einem Medientermin nun erstmals über die schwierige Situation im Kombinierer-Team sprach: "Christoph Eugen war so viele Jahre unser Leader. Jetzt müssen wir zusammenstehen." Außerdem sagte Bieler, dass Eugen plane, Mitte Dezember beim dritten Saison-Weltcup in Ramsau am Dachstein zur Mannschaft zurückzukehren. Bis dahin sei der Chefcoach mit seinen Co-Trainern in ständigem Kontakt. Sportlich liegen die Hoffnungen beim Auftakt vor allem auf Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter und den aufstrebenden Salzburger Kombi-Brüdern Stefan und Thomas Rettenegger.