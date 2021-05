ÖSV-Präsidentenwahl: Karl Schmidhofer einziger Kandidat

Überraschungsmann Karl Schmidhofer wird der einzige Kandidat für die Schröcksnadel-Nachfolge sein. Michael Walchhofer und Renate Götschl verzichteten am Mittwoch auf ihre Kandidatur.

Es war bereit 1.37 Uhr morgens, als Karl Schmidhofer Mittwoch in Anif vor die Presse getreten ist und verkündet hat, was er selbst knapp zehn Stunden zuvor noch für unmöglich gehalten hat: Er ging aus der Posse um die Wahl des ÖSV-Präsidenten als Sieger hervor. "Ich freue mich über das Votum und werde mit aller Kraft für den ÖSV arbeiten", meinte der Steirer, ehe er in das Auto stieg und zur nächsten Nationalratssitzung nach Wien fuhr.

