ÖSV-Team beim Skifliegen in Vikersund Dritter

Österreichs Skisprung-Herren haben am Samstag im Weltcup-Mannschaftsbewerb des Skifliegens in Vikersund einen Podestplatz geholt. Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft belegten hinter Slowenien und Deutschland Rang drei. Auf die Slowenen fehlten am Ende 70,1 Punkte.

Kraft baute mit Flügen auf 233 und 239,5 Meter seine Führung in der Gesamtwertung der Raw-Air-Serie leicht aus. Der Salzburger liegt vor dem abschließenden Skiflug-Einzelbewerb der norwegischen Tournee am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF eins) 8,5 Punkte vor Weltcup-Gesamtsieger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Quelle: APA