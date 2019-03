Raw-Air-Serie lockt mit hohem Preisgeld

Nach WM-Medaillen locken hohe Prämien. Bei der Skisprung-Raw-Air-Serie in Norwegen, die am Freitag mit der Qualifikation auf dem Holmenkollen in Oslo beginnt, warten 60.000 Euro auf den Gewinner und 35.000 auf die Gewinnerin. Stefan Kraft war 2017 Sieger der Premiere. ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder sieht sein Team nach der WM bestens in Schuss.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Kraft war 2017 Sieger der Raw-Air-Premiere