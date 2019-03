Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Trondheim nach einem Flug auf 141 m in Führung. Der Japaner hat 1,5 Punkte Vorsprung auf Lokalmatador Andreas Stjernen (137 m). Stefan Kraft, der Spitzenreiter der Raw-Air-Serie, ist nach einem 136,5-m-Sprung Siebenter. Philipp Aschenwald (127 m) rangiert an der 21. Stelle.

SN/APA (AFP/Archiv)/TERJE BENDIKSBY Kobayashi liegt mit 141 m in Führung