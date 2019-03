Ryoyu Kobayashi siegte in Trondheim - Kraft Dritter

Stefan Kraft hat sich am Donnerstag als Dritter in Trondheim einen weiteren Podestplatz gesichert und seine Führung in der Raw-Air-Serie in Norwegen auf 9,5 Punkte ausgebaut. Neuer Zweiter ist der Tagessieger Ryoyu Kobayashi. Der Weltcupsieger aus Japan feierte 10,4 Punkte vor dem Norweger Andreas Stjernen seinen zwölften Weltcupsieg. Robert Johansson (NOR) ist nach dem zehnten Rang Gesamtdritter.

SN/APA (AFP/Archiv)/TERJE BENDIKSBY Kobayashi sicherte sich den Sieg