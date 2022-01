Sarah Dreier holt Staatsmeistertitel im Vertical

Die Neukirchner Weltcupstarterin Sarah Dreier war in der Steiermark die Schnellste. Jakob Herrmann wurde bei den Herren Vierter.

Am Galsterberg in Pruggern starteten am Freitag mit den Verticalrennen (4,1 km/800 HM) die Staatsmeisterschaften der Skibergsteiger. Bei den Frauen war Sarah Dreier aus Neukirchen (LC Oberpinzgau) in 41:06 Minuten die Schnellste, sie setzte sich knapp vor Lokalmatadorin Johanna Hiemer aus Schladming durch. Dritte wurde die oberösterreichische Berglauf-Serienweltmeisterin Andrea Mayr.

Individual-Spezialist Jakob Herrmann lief hinter Sieger Paul Verbnjak aus Kärnten (33:53 Min.), Daniel Ganahl (V) und Christof Hochenwarter (K) auf den vierten Platz (35:00). Auf den Plätzen neun und elf präsentierten sich die Routiniers Thomas Wallner aus Bischofshofen und Sepp Grugger aus Dienten stark.

Hannes Lohfeyer aus Lofer sicherte sich den österreichischen Junioren-Meistertitel.

Gold bei den Schülern ging ebenfalls an einen Salzburger, Dominik Bauer vom USC Mariapfarr. Cadet-Bronze holte Sebastina Steiner, Schülerinnen-Silber Elisabeth Steiner (beide SC Bischofshofen). Sepp Jetzbacher (WSV St. Johann) siegte bei den Masters.