Schröcksnadel erleichtert: "Wir sind sehr gut im Plan"

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat sich mit der Ausbeute am ersten Wochenende der Nordischen WM überaus zufrieden gezeigt. "Wir haben jetzt schon drei Medaillen, ich habe gesagt, wenn wir am Ende drei bis vier haben, sind wir gut. Wir sind sehr gut im Plan", sagte Schröcksnadel am Sonntag zur Austria Presse Agentur.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Schröcksnadel hatte niemals Zweifel