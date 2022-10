Odermatt gewinnt Riesenslalom von Sölden - kein ÖSV-Läufer in Top Ten

Marco Odermatt, der Gesamtweltcup-Gewinner der Vorsaison, hat in Sölden seine aktuelle Vormachtstellung im Riesentorlauf vorerst untermauert. Der Olympiasieger aus der Schweiz war am Sonntag klar der Schnellste. Das Podest komplettierten der Slowene Zan Kranjec und Henrik Kristoffersen, der mit der neuen Hirscher-Skimarke Van Deer am Start stand.

Das Rennen im Liveticker zum Nachlesen