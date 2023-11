Fischer hält an seinen Plänen in der Ukraine fest - trotz einer Ungewissheit.

Der oberösterreichische Skihersteller Fischer hat in den letzten drei Jahren mit seiner Produktionsstätte in der Ukraine turbulente Zeiten erlebt. Im Oktober 2020 zerstörte ein Feuer das Werk in Mukatschewo im südwestlichen Teil der Ukraine, seit Februar 2022 lähmt der russische ...