Fliegerin Sara Marita Kramer muss bei der Weltpremiere zuschauen

Am Sonntag wird im Springerzirkus Sportgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal stürzen sich die weltbesten Athletinnen in einem offiziellen FIS-Bewerb von einer Skiflugschanze - und das gleich vom größten Bakken der Welt in Vikersund, wo Stefan Kraft mit 253,5 Metern den Weitenrekord hält.

Die Vorfreude der Skispringerinnen ist freilich groß, immerhin war der Weltpremiere im Frauen-Skifliegen ein zähes Ringen um die Zulassung vorausgegangen. Groß sind allerdings auch die Sorgen um die Gesundheit der Athletinnen. Die körperlichen Anforderungen seien ungleich ...